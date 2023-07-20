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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلية النواب تعرض آخر ما توصلت إليه بشأن العقارات الآيلة للسقوط وقانون التصالح مع مخالفات البناء

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

خصص برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، فقرة خاصة مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وتحدث عن آخر ما توصلت إليه لجنة الادارة المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، وآخر ما توصل إليه  ملف التصالح في مخالفات البناء.

 

الإدارة المحلية" تكشف آخر ما توصل إليه قانون التصالح مع مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصل إليه  ملف التصالح في مخالفات البناء قائلا: لدينا ملايين العقارات المخالفة،  في البداية  تعرضنا لهجوم شديد جدا لان الناس لم تكن تفهم معني التصالح، لما بدات الناس تتفهم اصبح عليه اقبال كبير نتج عنه 2.8 مليون طلب.

رئيس محلية النواب يعرض آخر ما توصلت إليه اللجنة بشأن العقارات الآيلة للسقوط

قال النائب أحمد السجيني إن أبرز الحلول التي طرحتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان البدء بالعقارات الخالية لأنها خطيرة  واسهل في تنفيذ الحل.

أحمد السجيني يكشف أسباب أزمة العقارات الآيلة للسقوط

عرض المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصلت إليه لجنة الإدارة المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، كاشفا أن اللجنة اختتم زيارتها في التقصي الميداني لجميع المحافظات باستثناء شمال سيناء حيث أرجأت زياتها للعام المقبل.

العقارات الآيلة للسقوط التصالح في مخالفات البناء احمد السجيني لجنة الادارة المحلية مجلس النواب

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