محلية النواب تعرض آخر ما توصلت إليه بشأن العقارات الآيلة للسقوط وقانون التصالح مع مخالفات البناء

خصص برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، فقرة خاصة مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وتحدث عن آخر ما توصلت إليه لجنة الادارة المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، وآخر ما توصل إليه ملف التصالح في مخالفات البناء.

الإدارة المحلية" تكشف آخر ما توصل إليه قانون التصالح مع مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصل إليه ملف التصالح في مخالفات البناء قائلا: لدينا ملايين العقارات المخالفة، في البداية تعرضنا لهجوم شديد جدا لان الناس لم تكن تفهم معني التصالح، لما بدات الناس تتفهم اصبح عليه اقبال كبير نتج عنه 2.8 مليون طلب.

قال النائب أحمد السجيني إن أبرز الحلول التي طرحتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان البدء بالعقارات الخالية لأنها خطيرة واسهل في تنفيذ الحل.

عرض المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصلت إليه لجنة الإدارة المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، كاشفا أن اللجنة اختتم زيارتها في التقصي الميداني لجميع المحافظات باستثناء شمال سيناء حيث أرجأت زياتها للعام المقبل.