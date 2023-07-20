رئيس محلية النواب يعرض آخر ما توصلت إليه اللجنة بشأن العقارات الآيلة للسقوط

عرض المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصلت إليه لجنة الادارة المحلية بشأن العقارات الايله للسقوط، كاشفا ان اللجنة اختتم زيارتها في التقصي الميداني لجميع المحافظات باستثناء شمال سيناء حيث أرجأت زياتها للعام المقبل.

وأوضح السجيني" خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية ETC من أبرز الحلول التي طرحتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان البدء بالعقارات الخالية لأنها خطيرة واسهل في تنفيذ الحل.



واسترسل: تواجهنا مشكلة عدم التوصل للمالك او ان لايكون الملائه المالية للتعامل مع العقار، وبدأت أفكار دخول مستثمر مع مالك العقار كشريك المالك بالأرض، والمستثمر بأعمال الهدم والبناء، وبالتالي تحقيق توازن في المصلحة.



وأضاف " لم نصل إلى نتائج ولكن وضعت المشكلة على مائدة الاجهزة وصناع القرار لوضع أفكاره خارج الصندوق لحل الازمة منوها ان الحلول التقليدية لن تحل الأزمة.