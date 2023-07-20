لأول مرة بعد انضمامه.. موعد ظهور إمام عاشور في تدريبات الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موعد الظهور الأول لـ إمام عاشور، في تدريبات النادي الأهلي، عقب انضمامه للفريق، خلال سوق انتقالات صيف 2023.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: إمام عاشور سوف يخضع لبرنامج تأهيلي في النادي الأهلي اليوم الخميس، وسيظهر لأول مرة في تدريبات الفريق.

ويخضع إمام عاشور، لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان إمام عاشور، قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال فترة تواجده مع نادي ميتلاند الدنماركي في الموسم المنصرم.

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع إمام عاشور، مساء أول أمس الثلاثاء من نادي ميتلاند الدنماركي، في كبرى صفقات سوق انتقالات صيف 2023.

وكان إمام عاشور، قد انضم إلى ميتلاند الدنماركي، في شهر يناير الماضي من نادي الزمالك، في صفقة قدرت بـ مليوني ونصف دولار.