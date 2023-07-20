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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الأنباء الكويتية» تبرز توجيه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة

صدى البلد

  أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم /الخميس/ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي؛ كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس لوفد يضم رئيسي شركتي (ووهوان للهندسة) الصينية و(باليسترا) الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسؤولين بالشركتين .
ونقلت عن الرئيس السيسي، القول:"إن الدولة تعمل لبناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن".
وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.
وأشارت (الأنباء) إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن الرئيس أشاد -خلال اللقاء- بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، لافتة إلى أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، والذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.

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