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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر إبراهيم: الأهلي حقق أهدافه بامتياز في الموسم الحالي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة الدوري هي البطولة المحببة لجماهير ‏النادي، فمنذ انطلاق مباريات الموسم الحالي كان هناك إصرار وتحد من نوع خاص لجميع اللاعبين من ‏أجل استعادة اللقب.‏

وأوضح إبراهيم أنه دائمًا يعيش في حالة من التركيز سواء خلال مشاركته كلاعب أساسي ‏أو عند وجوده على مقاعد البدلاء.

وأكد لاعب الأهلي أنه فخور بالبطولات التي توج بها مع الفريق، وأن الأهلي دائمًا رقم واحد في كل البطولات التي يشارك بها والمرشح الأول للتتويج ‏بكل الألقاب.‏

وقال ياسر إبراهيم إن الفريق حقق أهدافه هذا الموسم بامتياز من خلال الفوز بخمس ‏بطولات، وإن هذه التتويجات سوف يبني عليها الفريق تحضيراته للموسم الجديد في الفترة المقبلة.‏

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي الداعم الأكبر للفريق من ‏خلال حضورهم ومساندتهم للاعبين سواء في مصر أو في أي بلد يحل به الفريق، وأنه يعاهد الجماهير على بذل كل نقطة عرق من أجل التتويج بكل البطولات.‏

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