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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشبه الدبابة.. سعر سيارة تانك 500 الصينية الفاخرة بالإمارات| صور

سيارة تانك الـ SUV
سيارة تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

كشفت شركة Tank الصينية عن سياراتها تانك 500 الجديدة الفاخرة ، وتنتمي تانك الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واسم تانك يعني باللغة الإنجليزية "دبابة"، وتشبه سيارة تانك سيارات مثل جيب رانجلر، و فورد برونكو ، مما يجعلها تمتلك قدرات عالية على الطرق الغير مؤهلة، ويمكن لسيارة تانك السير في المياه تحت عمق 80 سم .

سيارة تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

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تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

- محرك تانك الـ SUV 

تحصل سيارة تانك الـ SUV الصينية علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 348 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتستهلك تانك من الوقود  13.3 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

وتعمل أيضا تانك بمحرك هايبرد ضمن تقنية PHEV ، وذلك يجمع بين عمل محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، و محرك كهربائي ، وتنتج السيارة قوة بالمحركين تصل الي  302 حصان ، وعزم أقصي للدوران يصل الي  616 نيوتن/ متر ، وتتسارع تانك الصينية من 0 وصولا الي  100 كم/ساعه في 6.9 ثانية .

- سعر تانك الـ SUV الصينية

تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

يبلغ سعر تانك الصينية فئة الـ SUV  في الإمارات 195 ألف درهم إماراتي،  وتأتي تانك بضمان 6 سنوات أو حتى قطع مسافة 200 ألف/ كم .
 

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