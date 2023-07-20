تشبه الدبابة.. سعر سيارة تانك 500 الصينية الفاخرة بالإمارات| صور

كشفت شركة Tank الصينية عن سياراتها تانك 500 الجديدة الفاخرة ، وتنتمي تانك الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واسم تانك يعني باللغة الإنجليزية "دبابة"، وتشبه سيارة تانك سيارات مثل جيب رانجلر، و فورد برونكو ، مما يجعلها تمتلك قدرات عالية على الطرق الغير مؤهلة، ويمكن لسيارة تانك السير في المياه تحت عمق 80 سم .

سيارة تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

- محرك تانك الـ SUV

تحصل سيارة تانك الـ SUV الصينية علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 348 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتستهلك تانك من الوقود 13.3 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

وتعمل أيضا تانك بمحرك هايبرد ضمن تقنية PHEV ، وذلك يجمع بين عمل محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، و محرك كهربائي ، وتنتج السيارة قوة بالمحركين تصل الي 302 حصان ، وعزم أقصي للدوران يصل الي 616 نيوتن/ متر ، وتتسارع تانك الصينية من 0 وصولا الي 100 كم/ساعه في 6.9 ثانية .

- سعر تانك الـ SUV الصينية

تانك الـ SUV الصينية الفاخرة

يبلغ سعر تانك الصينية فئة الـ SUV في الإمارات 195 ألف درهم إماراتي، وتأتي تانك بضمان 6 سنوات أو حتى قطع مسافة 200 ألف/ كم .

