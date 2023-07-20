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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليك فريش.. غادة عادل تروج لفيلم مرعي البريمو

غادة غادل
غادة غادل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو البرومو الرسمي للفيلم وروج الفنانين المشاركين للعمل بنشر البرومو عبر صفحاتهم.

وكتبت غادة عادل بطلة العمل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: “خليك فريش مع مرعي البريمو”.

انتهى المطرب عبد الباسط حمودة من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو، والمفترض عرضه فى السينمات يوم 2 من شهر أغسطس القادم.


ويشارك محمد هنيدي فى غناء الأغنية بجانب عبد الباسط حمودة،  وتم تسجيلها على مدار يومين داخل أحد استديوهات الصوت الخاصة.
 

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برومو مرعي البريمو
طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس القادم.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكان قد وعد الفنان محمد هنيدي جمهوره أن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلام السابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا:" أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.

الباسط حمودة السوشيال ميديا الفنان محمد هنيدي المطرب عبد الباسط حمودة المخرج سعيد حامد جاءنا البيان التالي شهر أغسطس القادم

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