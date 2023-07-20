لن تحتاج إلى تكييف.. طرق تجعل منزلك باردا طوال الصيف

في بعض الأحيان ينقطع التيار الكهربائي أو لايتوفر تكييف في المنزل من الأساس خلال موجة الحر، لذا من المهم معرفة طرق علاج تلك المشكلة.

وفقا لما جاء في موقع بي بي سي نعرض لكم طرق تخفيف الحر داخل المنزل دون تكييف.

شرب كميات مناسبة من الماء

قال ويندل بورتر، المحاضر في مجال الهندسة الزراعية والبيولوجية بجامعة فلوريدا، إن ترطيب الجسم في الحر هو الخطوة الأولى للتهدئة، وغير مهم شرب الماء البارد نظرا لأن الجسم سيقوم بتسخينها.

- خذ حمامًا باردًا

قال بورتر إن الاستحمام بماء بارد يساعد على تبريد جسمك في وقت الحر عن طريق خفض درجة حرارة الجسم الأساسية.

- استخدم الوسادات الباردة على رقبتك أو معصميك

ضع كيس من الثلج على معصميك أو لفها حول رقبتك لتبريد جسمك في الحر ، وتعد نقاط النبض هي المناطق التي تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد وستبرد اسرع

- استخدم مراوح المكتب أو الصندوق في مواجهة نوافذ الغرف التي تقضي وقتًا فيها لاستبدال الهواء الساخن بهواء بارد فى الداخل لتقليل الحر.

- إغلق الستائر الموجودة على نوافذ باتجاه الشمس في الصباح حتى بعد الظهر فى أوقات الحر، حتى لا تدخل الشمس من مباشرة إلى المنزل ويفضل تركيب ستائر معتمة لعزل الغرفة وتقليل ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يحدث أثناء النهار.

- إغلق الغرف غير المستخدمة للحفاظ على الهواء البارد في المناطق المشغولة فقط من المنزل.

- استخدام مصابيح موفرة للطاقة حيث أن الإضاءة المتوهجة درجة حرارة أعلى من مصابيح الإضاءة LED، وقال بورتر، لإجراء التبديل، راقب المبيعات على المصابيح الموفرة للطاقة، ثم استبدل المصابيح ببطء في منزلك.

