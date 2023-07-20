كيف تتجاوز تحديات الحياة بنجاح.. ندوة تثقيفية بنادي ألعاب دمنهور

نظمت مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان "كيف تتجاوز تحديات الحياة بنجاح"، وذلك بحضور 350 شابا وفتاة ومجموعة من أبطال ومقاتلي حرب أكتوبر المجيدة، وبمشاركة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بقاعة وجيه اباظة بنادي الألعاب بدمنهور.

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع الاحتفال بذكري ثورتي 30يونيو و 23 يوليو.

وحاضر فى الندوة العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق للقوات المسلحة، والذى أكد أن تجاوز تحديات الحياة بنجاح يتطلب تبني نهج إيجابي ومتطور للتعامل مع المواقف الصعبة، وتحديد أهداف واقعية وواضحة والعمل على بناء رؤية إيجابية تساعد على التعامل مع التحديات وهي جزء لا يتجزأ من الحياة، وأن النجاح في تجاوزها يتطلب العمل الجاد والاستعانة بالدعم اللازم والتفاؤل والتصميم.