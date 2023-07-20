عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري البحيرة .. تحصين أكثر من 120 ألف رأس حتى الآن

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع ، والتى انطلقت السبت الموافق 15 يوليو.

txt

البحيرة.. تقديم خدمات طبية وعقد ندوات تثقيفية في قافلة سكانية شاملة

txt

مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بالبحيرة

 حيث قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محي الدين أمس الأربعاء الموافق 19 يوليو  بتحصين 23143  رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن  120 ألف و869 رأس ماشية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

هذا وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .


 

البحيرة الحمى القلاعية والوادي المتصدع الطب البيطري بيطري البحيرة تحصين الماشية راس ماشية ضد مرضى الحمي القلاعية طب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

الاتحاد المصري لكرة السلة يُسابق الزمن لضم الأمريكي باتريك جاردنر للمنتخب

مصطفى بكري يكشف موعد توقف انقطاع الكهرباء في مصر

رسميًا.. برونو فيرنانديز يحمل شارة القيادة لـ مانشستر يونايتد خلفًا لـ ماجواير

سيارات أوتوماتيك للبيع بأسعار مغرية.. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. موعد انطلاقة والكليات المتاحة

ارتفاع كبير لـ الدولار بسبب قرار صادم مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

طريقة عمل الكريب حلو وحادق بطرق سهلة

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

فيديو

شغلتك رقاصة ؟!.. شقيقة ريم طارق ترد على تصريحات حسن شاكوش

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ