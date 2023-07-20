البحيرة.. تقديم خدمات طبية وعقد ندوات تثقيفية في قافلة سكانية شاملة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قافلة سكانية شاملة بقرية الطود، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ171 حالة مابين باطنة وأسنان وباطنة وأطفال وجلدية وطب الأسرة ونساء وتوليد بالإضافة إلى متابعة حملة 100 يوم صحة.

كما تم تحصين 120 رأس من الماشية بالوحدة البيطرية وصيانة كشافات الإنارة والأعمدة الكهربائية بنطاق القرية.

وخلال القافلة تم عقد ندوات حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان و رأس السنة الهجرية.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.