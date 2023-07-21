دراسة جامعة ستانفورد: تفاعل ChatGPT مع الناس جعله أكثر غباءً بمرور الوقت

استطاع برنامج ChatGPT العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحدث ضجة عالمية ويبدأ شرارة سباق جديد بين شركات التكنولوجيا سواء العملاقة أو الناشئة، وهو برنامج معد ليكون دائم التعلم من خلال التفاعل المستمر مع المدخلات والاستعلامات.

نظرًا لأن “تشات جي بي تي” راكم عدد كبير من تفاعلات المستخدم منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، فمن المفترض ، من الناحية النظرية ، أن يكون أكثر ذكاءً مع مرور الوقت لأنه يتعلم مع التفاعلات والدخول في مناقشات ولكن يبدو أن ما حدث العكس.

ChatGPT

وفقا لتقرير من موقع zdnet التقني المتخصص، أجرى باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي دراسة لتحليل درجة التحسن في نماذج اللغات الكبيرة التي تدعم تشغيل ChatGPT بمرور الوقت ، ولكن النتيجة كانت مفاجأة.

لإجراء التجربة ، اختبرت الدراسة كلاً من إصدار GPT-3.5 و من شركة أوبن إيه آي و GPT-4 الإصدار الأكثر حداثة وهو النموذج اللغوي الكبير الداعم لكل من ChatGPT Plus و Bing Chat. قارنت الدراسة قدرة كليهما على حل مسائل الرياضيات ، والإجابة على الأسئلة الحساسة ، وإنشاء الأكواد، ومهام التفكير المختلفة على مدار الفترة من مارس حتى يونيو.

ChatGPT

كانت نتائج GPT-4 الأكثر تقدما من النسخة السابقة عليه مخيبة للآمال، وجد الباحثين انخفاض كبير في الأداء بين مارس ويونيو في ردود GPT-4 المتعلقة بحل مسائل الرياضيات ، والإجابة على الأسئلة الحساسة ، وإنشاء الأكود.

أنتج GPT-4 إجابات رياضية خاطئة تماما لدرجة أن قدراته انخفضت من ناحية الدقة من 97.6٪ دقة إلى 2.4٪ فقط، كما انخفضت قدرات GPT-4 في قطاع الترميز من 52٪ إلى 10٪. وفي فئة الإجابة على الأسئلة الحساسة ، انخفض معدل الاستجابة بشكل كبير من 21% إلى 5%.

وفقًا للورقة البحثية ، تشير الاستنتاجات إلى أنه يجب على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على كل من GPT-3.5 و GPT-4 تقييم قدرات هذه الأدوات باستمرارخاصة وأنها غير دقيقة ولا يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها.