عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التوقعات وموعد الانطلاق

تنسيق الجامعات ٢٠٢٢
تنسيق الجامعات ٢٠٢٢

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023، زراعي وتجاري وصناعي الإعلان عن تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد . 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 


للاطّلاع على قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022


- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري ثلاث سنوات من هنا

قواعد القبول بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

وبالنسبة لقواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2023، لم يتم إجراء أي تغير بها حتى الآن، حيث كان عدد  الطلاب الذين تم قبولهم من حملة الشهادات الفنية خلال العام الماضي ، في كليات الجامعات،  والتي تقوم بقبول هؤلاء الطلاب بهذه الفئة هي نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المرجح إطلاقه بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية.

الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية الصناعية 2023 الدبلومات الفنية التجارية 2022 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

أحمد حسن: كولر تلقى عرضا مغريا من منتخب عربي

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

ترشيحاتنا

بوتين: منطقة القطب الشمالي مهمة لـ روسيا من الناحية الاستراتيجية

إحنا في أمان.."التموين" تطمئن المواطنين بشأن القمح بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

صوت تحبه الملائكة.. علي جمعة يستعرض تلاوة نادرة للشيخ محمود علي البنا

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في المساحات غير المخصصة له وزاريا

بعد تكريمه من الأهلي.. شاهد أول تعليق من أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

هاني الناظر يحذر من الجلوس أمام المراوح والتكيفات لهذه الأسباب

شاهد فستان نوال الزغبي علي عارضة الأزياء يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

سر السيارة التي كادت تفسد صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

2023 الأكثر سخونة منذ 125 ألف سنة .. موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا وألسنة لهب تتربص برئة الأرض «فيديوجراف»

شغلتك رقاصة ؟!.. شقيقة ريم طارق ترد على تصريحات حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ