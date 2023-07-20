خلال الأسبوع المقبل.. نتنياهو وعباس يزوران تركيا

أعلن مكتب أردوغان، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، “أبو مازن” في زيارتين منفصلتين في تركيا الأسبوع المقبل.

وسيزور نتنياهو تركيا في 28 يوليو، بينما سيزور عباس تركيا في 25 يوليو.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لزيارة المغرب بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "الدعوة صدرت في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وأضاف: "كتب الملك محمد السادس لرئيس الوزراء أن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات”.

وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر عام 2020 من خلال اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .