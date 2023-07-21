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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان دمياط الجديدة يستغيثون من انقطاع مياه الشرب

صدى البلد

يعاني أهالي دمياط الجديدة ، من استمرار انقطاع المياه، وتعطل جميع أنشطتهم اليومية.

يقول المواطن محمد سيد أحمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو من انقطاع مياه الشرب بدمياط الجديدة ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، والنظافة الشخصية"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

وأضاف: انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين سكان المنطقة، بسبب انقطاعها دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.


وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه، وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة”.

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة التي تحملنا عبئ فوق أعباء الحياة والتخفيف عنهم، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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