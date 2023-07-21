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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا رامي: الناس فرقت بيني أبو الليف وانفصلنا.. وباركتله على جوازه

علا رامي ومروة صبري
علا رامي ومروة صبري

تحدثت الفنانة علا رامي عن علاقتها بطليقها الفنان نادر أبو الليف، وسبب انفصالها عنه بعد قصة حبهما الشهيرة.

وقالت علا رامي خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبو الليف بسبب الجمهور:  الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا اننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول احنا بنحبك لوحدك وبنحب ابو الليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. احنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكله كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله احسن.

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واستكملت علا رامي حديثها: بنسأل على بعض لغايه دلوقتي وبنتكلم، وباركتله على جوازه وأطفاله.. وربنا يوفقه في حياته، مقدرنش نستمر مع بعض لظروف كتير.

وقالت علا رامي إن العلاقة بينها وبين أبو الليف انتهت وهما الآن أصدقاء فقط: بدي فرصة واتنين وتلاتة وعشرة.. لغاية ما خلاص وبقلب الترابيزه وبكون استنفذت كل وسائل الصلح، وكان ظاهر قدام الناس أني بغير عليه، ولكن الحقيقه مكنتش كده، هو كان لسه صاعد وعنده حفلات، وفي الاخر ربنا يوفقه.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

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