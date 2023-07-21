كارثة ممكن يموت.. حميات إمبابة تحذر من تعرض كبير السن للإجهاد الحرارى

تحدث الدكتور ماهر الجارحى، نائب مدير مستشفى حميات امبابه، عن الإجهاد الحرارى وكيفية الوقاية منه.

وأوضح ماهر الجارحى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أنه رغم الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة إلا أنه لم تصل حالات تعانى من الاجهاد الحرارى بصورة كبيرة مثل السنوات الماضية.

الاجهاد الحراري

وتابع نائب حميات امبابة: يوجد فارق بين الإجهاد الحرارى، وضربات الشمس، فالأول عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم حتى لو لم يخرج الشخص من منزله، معقبا:" الرضع والاطفال وكبار السن إكثر الفئات التى يجب الخوف عليها من الاجهاد الحرارى".

وحذر ماهر الجارحى، من تعرض كبار السن للإجهاد الحرارى، معقبا:" كارثة ممكن تسبب الوفاة".