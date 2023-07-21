"ثقافتنا في إجازتنا".. إقبال كبير من أطفال طنطا على فعاليات قصور الثقافة

توافد عدد كبير من الأطفال على قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، أمس الخميس، وذلك للمشاركة في فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني ورشة فنية في إطار فعالياتها لاكتشاف المواهب الصغيرة وتنمية مهاراتهم، والمساهمة في رفع وعيهم، والحفاظ على هويتهم المصرية.

شهدت الورشة الفنية التي شارك بها أطفال مدرسة الزهراء الإعدادية للبنات عددا من الفقرات، جاء في مقدمتها رسم العديد من اللوحات الفنية التي عبرت عن مظاهر الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وذلك بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد، فيما تسابق عدد منهن في تشكيل مجسمات ونماذج مصغرة باستخدام الطين الصلصال.

في سياق آخر، أوضح حمادة رمضان مفتش الآثار بمنطقة وسط الدلتا خلال كلمته بمحاضرة تثقيفية أقيمت الأربعاء بقصر ثقافة طنطا، تحت عنوان "السياحة والاقتصاد" أن معدلات السياحة في مصر حققت أرقاما قياسية خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، وتابع بأن مصر تمتلك الكثير من الأماكن السياحية التي تضعها على خريطة كبرى دول العالم في السياحة، منها مدن: القاهرة والإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة، والأقصر وأسوان.