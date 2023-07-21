عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط قليلا عند التسوية مساء أمس الخميس بعد تراجع‎ ‎مخزونات الخام ‏الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت ‏المستثمرين حذرين.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 18 سنتا أو 0.2% لتبلغ ‏عند التسوية 79.64 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏في أغسطس 28 سنتا أو 0.4% إلى  75.63 دولار للبرميل عند التسوية.‏

وتنتهي عقود خام غرب تكساس لشهر أغسطس الخميس. أما عقوده ‏الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر فارتفعت 36 سنتا إلى 75.65 دولار عند ‏التسوية.‏

قرار عاجل من السعودية يحدث قفزة في أسعار النفط

تراجع أسعار النفط بعد استئناف ليبيا الإنتاج

وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات انخفاض ‏المخزونات الأمريكية أقل من توقعات المحللين.

يأتي هذا وسط حالة من الضبابية ‏بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.‏

وقال محللو سيتي في مذكرة إن أسعار النفط الخام قد تجد صعوبة في الاستقرار ‏على اتجاه واضح وسط توقعات متباينة للطلب العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.‏

ويرى محللو سيتي أن أسعار خام برنت تحركت إلى نطاق أعلى خلال يوليو تموز ‏بعدما ظلت تتراوح بين 72 و78 دولارا خلال مايو أيار ويونيو، وذلك ‏بدعم من تخفيضات الإنتاج السعودية والمخاطر الجيوسياسية.‏

اسعار النفط أسعار النفط الخام أسعار النفط العالمي أسعار النفط العالمية أسعار النفط اليوم ارتفاع اسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من السعودية يحدث قفزة في أسعار النفط

تراجع أسعار النفط بعد استئناف ليبيا الإنتاج

ترشيحاتنا

حدث ليلا | إدانات شديدة لواقعة تدنيس المصحف في السويد .. تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة شبرا .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. حريق هائل في جدة

بعد القبض على تاجر ..5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

كأنها لابسة مايوة ..شاهد إطلالة ياسمين عز تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سعر ميني كانتري مان 2024 في مصر .. صور

هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية ولذيذة ..طريقة عمل التين الشوكي

أحبوا زيارة المقابر.. أغرب 10 معلومات عن الفراعنة القدماء| رقم 7 ستبهرك

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ