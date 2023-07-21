ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط قليلا عند التسوية مساء أمس الخميس بعد تراجع‎ ‎مخزونات الخام ‏الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت ‏المستثمرين حذرين.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 18 سنتا أو 0.2% لتبلغ ‏عند التسوية 79.64 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏في أغسطس 28 سنتا أو 0.4% إلى 75.63 دولار للبرميل عند التسوية.‏

وتنتهي عقود خام غرب تكساس لشهر أغسطس الخميس. أما عقوده ‏الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر فارتفعت 36 سنتا إلى 75.65 دولار عند ‏التسوية.‏

وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات انخفاض ‏المخزونات الأمريكية أقل من توقعات المحللين.

يأتي هذا وسط حالة من الضبابية ‏بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.‏

وقال محللو سيتي في مذكرة إن أسعار النفط الخام قد تجد صعوبة في الاستقرار ‏على اتجاه واضح وسط توقعات متباينة للطلب العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.‏

ويرى محللو سيتي أن أسعار خام برنت تحركت إلى نطاق أعلى خلال يوليو تموز ‏بعدما ظلت تتراوح بين 72 و78 دولارا خلال مايو أيار ويونيو، وذلك ‏بدعم من تخفيضات الإنتاج السعودية والمخاطر الجيوسياسية.‏