عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى سارة.. تراجع مؤقت في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على البلاد،  سوف تشهد تراجعا نسبيا غدا السبت وبعد غدا الأحد، على مختلف أنحاء البلاد.

درجات الحرارة غدا

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة أن يسجلها الط وبعد غدا الأحد، متوقع أن تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة 
السواحل الشمالية 33 درجة 
جنوب سيناء 40 درجة 
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة

وصفت هيئة الأرصاد، الطقس وقالت إن الأجواء تظل شديدة الحرارة يصاحبها رطوبة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى مناطق السواحل الشمالية للبلاد يكون الطقس حار رطب.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس مازال يشهد نشاط شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق وتحديدا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يصاحب الطقس غدا نشاط رياح أيضا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

متى تنتهي الموجة الحرارة؟ 

وتستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة في ظل نسب الرطوبة العالية التي تتسبب في الإحساس بزيادة درجة الحرارة عن المسجلة بنحو 3 درجات.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس على البلاد خلال هذه الفترة، موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، تجعل الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على كافة المناطق ومائل للحرارة رطب ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 40 درجة، بينما على مناطق الوجه القبلي والصعيد تتجاوز 45 درجة. 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

الشاحن السبب.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

رحيل زيزو للأهلي والهجوم على عباس ورسالته لجماهير الزمالك..تصريحات نارية لمرتضى منصور

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

تراجع قوي يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

عيار 21 يسجل 2170 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

للسيدات الحوامل.. احذري الإفراط في تناول هذا النوع من الفاكهة قد يسبب الإجهاض

الذهب يصعد بجنون.. هل يرتفع الأصفر فوق الـ 2000 دولار؟

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

احذر.. حبس وغرامة 25 ألف جنيه عقوبة التهريب الجمركي بقصد الاتجار

سقطت على رجلها قطعة دجاج ساخنة.. مطعم برجر شهير بأمريكا يدفع تعويضا ضخما لطفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمبي ٨ جيجا.. هل تساعد شريحة إيليون ماسك الدماغية المعاقين أم تدمر الإنسان؟

طريقة عمل الفطائر اليونانية|خطوة بخطوة

طائرات بدون طيار تكشف مواجهات مذهلة بين البشر وأسماك القرش

بفستان ملفت.. ليلى علوي تثير الجدل على البحر

فيديو

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ