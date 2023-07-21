الأرصاد تزف بشرى سارة.. تراجع مؤقت في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على البلاد، سوف تشهد تراجعا نسبيا غدا السبت وبعد غدا الأحد، على مختلف أنحاء البلاد.

درجات الحرارة غدا

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة أن يسجلها الط وبعد غدا الأحد، متوقع أن تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

وصفت هيئة الأرصاد، الطقس وقالت إن الأجواء تظل شديدة الحرارة يصاحبها رطوبة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى مناطق السواحل الشمالية للبلاد يكون الطقس حار رطب.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس مازال يشهد نشاط شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق وتحديدا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يصاحب الطقس غدا نشاط رياح أيضا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

متى تنتهي الموجة الحرارة؟

وتستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة في ظل نسب الرطوبة العالية التي تتسبب في الإحساس بزيادة درجة الحرارة عن المسجلة بنحو 3 درجات.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس على البلاد خلال هذه الفترة، موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، تجعل الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على كافة المناطق ومائل للحرارة رطب ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 40 درجة، بينما على مناطق الوجه القبلي والصعيد تتجاوز 45 درجة.