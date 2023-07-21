بالمعارين فقط.. موعد سفر الزمالك إلى السعودية للمشاركة بالبطولة العربية للأندية

تغادر القاهرة بعد غد الأحد بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضمن منافسات البطولة العربية للأندية رفقة أندية النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

نادي الزمالك سوف يشارك ضمن منافسات البطولة العربية للأندية باللاعبين المُعارين فقط الذين تم ابلاغهم بالحضور للتدريبات عقب عودة الفريق من الإجازة دون وجود أي صفقة جديدة.

وضمت قائمة لاعبي الزمالك المعارين كل من:



يوسف أوباما ومحمود علاء وحمدي علاء واحمد عيد.

نادي الزمالك يعمل على ضم 3 صفقات محلية هم: محمود حمادة من فاركو ومحمد شحاته من طلائع الجيش ومحمد حمدي من إنبي.

7 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك قبل البطولة العربية

يحسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف اللاعبين المرشح رحيلهم عن القلعة البيضاء قبل السفر الي السعودية للمشاركة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

ووضع أوسوريو مدرب الزمالك 7 لاعبين على قائمة المرشحين للرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في ميركاتو الصيف.

وجاءت قائمة السبعة لاعبين المرشحين للرحيل عن الزمالك قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

سامسون اكينولا

احمد بلحاج

عبدالله جمعه

محمود شبانة

سيف جعفر

يوسف اسامه

حارس المرمي محمد عواد

تحركات الزمالك لحل أزمة القيد

أوضح أحمد حسام ميدو، تحركات نادي الزمالك لسداد الغرامة المالية الموقعة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي لإنهاء عقوبة إيقاف القيد في الموسم الجديد.



وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن هذا الملف هو الأهم حالياً بالنسبة للزمالك وإدارته وجماهيره من أجل حسم ملف هذه الغرامة.



وأكد أن الزمالك له أولويات في الفترة القادمة خاصة أن ملف عقوبة لشبونة أهم الملفات التي تشغل بال مسؤولي القلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل الجهاز الفني لمناقشة ملف إعارة بعض اللاعبين الشباب بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية لحين حل أزمة منع النادي من قيد وسداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد مصدر بالنادي أن الجهاز الفني يفضل الانتظار لحين حل أزمة القيد على أن يناقش بعدها فكرة إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب لأندية الدوري لاكتساب المزيد من الخبرات حال إبرام صفقات جديدة.