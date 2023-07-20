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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة باظت .. البرازيلي سوزا يصدم النادي الأهلي.. تفاصيل

البرازيلي سوزا
البرازيلي سوزا

كشفت تقارير إعلامية مفاجأة حول انتقال البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جاينبوك الكوري الي صفوف النادي الأهلي الميركاتو الصيفي.  

 

وأفادت التقارير الإعلامية أن صفقة انتقال المهاجم البرازيلي إلي النادي الأهلي باءت بالفشل. 

 

أوضحت التقارير الإعلامية أن البرازيلي جوستافو سوزا ظهر عبر استوري على حسابه الرسمي بمنصة انستجرام متصدر فيه إعلان مباراة الغد الجمعة بين فريقه جيونبوك ويوهانج ستيلرز في إطار منافسات الاسبوع رقم ٢٤ من عمر الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم.

 

وأشارت التقارير الإعلامية إلي أن فترة القيد في الدوري الكوري سيتم غلقه اليوم الخميس ولم يرد جاينبوك الكوري على إتمام الصفقة مع النادي الأهلي وتوقيع العقود. 

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الأهلي يضع الرتوش النهائية لضم سوزا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يضع الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، بالصيف الجاري.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سيعلن عن صفقة سوزا خلال أسبوع على أقصى تقدير، وحال فشل انضمام البرازيلي فإن البديل جاهز".

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أزمة قيد.. صفقة انتقال البرازيلي سوزا إلي الأهلي مهددة بالفشل .. تفاصيل

أرقام البرازيلي سوزا أرقام البرازيلي سوزا

منذ انضمامه إلى نادي جيونبك هيونداي، خاض جوستافو سوزا 126 مباراة في جميع المسابقات، سجل 51 هدفا، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

 

وخلال الموسم الحالي، خاض جوستافو سوزا 19 مباراة بقميص ناديه الكوري، سجل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

 

وإجمالا خلال مسيرته الكروية، خاص المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما، 264 مباراة، سجل 85 هدفا وصنع 21.

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إمام عاشور صالح جماهير الأهلي فى لقاء الحرس

نجح إمام عاشور "صفقة الأهلي الجديدة" في امتصاص غضب جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده في وقت سابق خلال إحدى مباريات الأهلي بالدوري الممتاز .

 

وتوجه إمام عاشور بعد نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود إلى مدرجات جماهير الأهلي ووجه لهم التحية وتبادلت الجماهير معه الهتافات القوية والترحيب بعد أن كانت هتفت ضده ورفضت ضمه للأهلي .

 

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.
وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.
 

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