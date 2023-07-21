الموجة الـ21.. إزالة 113 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم حملات لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

في مركز المنيا، تم إزالة ١٤ حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتله ونزلة حسين ودمشير وفك شدة خشبية بحى شمال المدينة، إلى جانب رصد حالتى تعد الأولى فى قرية المطاهرة البحرية والثانية بقرية بنى مهدى.

وفى مركز مغاغة، تم إزالة ١٩ حالة تعد بالبناء المخالف منها ٨ حالات بقرية ميانة و٦ حالات بقرية طنبدى و٥ حالات بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ١١ حالة تعد على أرض زراعية و البناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى منها ٨ حالات تعد على ارض زراعية و٣ حالات تعد على أراضى أملاك دولة.

وفى مركز سمالوط، تم إزالة ١٩ حالة تعد بالبناء على أرض زراعية وبدون ترخيص منها ١٤ حالة تعد بقرية قلوصنا و٥ حالات بأحياء شمال وجنوب المدينة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة ١٤ حالة تعد بقرية بنى موسى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من ٣٣ حالة تعد منها ٣ حالات بقرية أبو جرج وحالتان بقرية الحسينية و١٥ حالة بقريتى أشروبه وصندفا و١٣ حالة بأحياء المدينة.