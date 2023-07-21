إنقاذ 68 حالة من الغرق وتسليم 203 أطفال تائهين لذويهم برأس البر



استقبلت مدينة رأس البر إقبال كبير من الزائرين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ، لتصنف بذلك الأكثر إقبالاً خلال موسم صيف ٢٠٢٣ .

وفى هذا السياق،، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لتوفير كافة الخدمات للزائرين الذين توافدوا من مختلف المحافظات..

حيث اعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر رفع درجة الاستعداد القصوى ، بإستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها، ومتابعة حركة السيارات ببوابتى المدينة لتيسير الحركة المرورية،

هذا إلى جانب تجهيزات شملت الشواطئ و ذلك ليتضمن ٣٣ برج إنقاذ و ٤ نقاط للاسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و تواجد المعدات البحرية فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى غروب الشمس ، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ ٦٨ حالة من الغرق و تسليم ٢٠٣ طفل تائه الى ذويهم..