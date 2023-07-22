النجوم والتطبيع| نانسي عجرم : لن أقدّم شهادةً بوطنيتي.. مدحت صالح: سافرت لأغني للفلسطينيين.. محمد رمضان يرقص مع مجندة إسرائيلية

لم تكن الفنانة نانسي عجرم، هي أخر من لاحقتها تهمة التطبيع مع إسرائيل، حيث يتعرّض نجوم العرب لموجات من الهجوم بين الحين والآخر كلما ظهر أحدهم بجوار شخصية نكتشف فيما بعد أن صاحبها يحمل الجنسية الإسرائيلية أو أن يعلن الفنان عن رغبته في زيارة القدس المحتلة أو أن يقوم بالمشاركة في عمل فني يشارك به فنان إسرائيلي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المواقف التي تعرض خلالها فنانون عرب لاتهامات بالتطبيع.

نانسي عجرم

ردت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر ، على الانتقادات التى طالتها بعد انتشار صورة لها برفقة معجبة إسرائيلية فى أحدي حفلاتها.

وعلقت نانسي عجرم قائلة : لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد!، ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكرًا على الحب والدعم.

وتابعت نانسي فى تغريدة أخري: اكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى، حيث واجهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم -قبل سنوت- اتهامًا بالتطبيع، بعد أن ظهرت في صورة بجانب مليونير يحمل الجنسية الإسرائيلية أثناء التواجد في قبرص.

وغرّدت نانسي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "وطنيتى وهويتى اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار ولا أسمح لمطلق إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها".

وتابعت: "نتواجد فى مطارات العالم أجمع يوميًا ويقترب منا معجبون لالتقاط صور معنا دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم".

واختتمت: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لى مباشرةً.. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير #نانسى_عجرم".

مدحت صالح

قام المطرب مدحت صالح بالسفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2013 وأحيا حفلا غنائيا لـ عرب 48 هناك، بعد أن سافر على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، في الوقت الذي كانت تمانع فيه إسرائيل من منح تصاريح الدخول له.

وحول ذلك، رد مدحت صالح -خلال برنامج حبر سري- قائلا: «سافرت لإسرائيل لإحياء مرتين حفلات ودي حقيقة ولكن الكلمة بتخض، والحقيقة أنا رحت أغني للفلسطينيين في مناسبة عيد الاضحى المبارك والمرة الثانية كانت في خيمة رمضانية للفلسطينيين».

وأكد مدحت صالح، أنه سافر في هذه الحفلات ورافقه فنانين كثيرين من أجل الغناء للفلسطينيين، مضيفا: «رحت للفلسطينيين وكنا مطربين كتير وكان معايا سميرة سعيد ومطربين كتير».

وتابع مدحت صالح : «الناس اللي دمهم خفيف هم اللي بيقولوا كده أني سافرت اسرائيل ومش ممكن تروحي تغني لإسرائيل في مناسبة زي دي، وأنا غنيت في حفل افتتاح اول فضائية فلسطينية في وجود سها عرفات وفطرت في هذا اليوم مع أبو عمار، ودي حاجات موجودة ترد على ما يقال».

محمد رمضان

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا للفنان محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زكريا، وهو ترتدي مايوه البحر، واخرى وهو يحتضنها أثناء الحفل الغنائي الذي أحياه في اليونان ، ليصبح بعدها فى مرمي النيران.

وتواجد محمد رمضان فى اليونان كان بعد إحيائه حفل في صيف 2022، باليونان بحضور جماهيري كبير، رفع لافتة كامل العدد.

وقدم رمضان، عددا كبيرا من أغانيه التي عشقها له الجمهور ما بين القديم والجديد، ليُشعل بها أهات وحماس جمهوره الكبير الذي حرص على حضور الحفل قبل موعده بساعات عديدة لرؤية نجمهم.

ومن بين الأغاني التي قدمها رمضان على المسرح، "بلالين" و "تنطيط" و"انساي" و"الملك" و "ثابت" و"مافيا" و"نمبر وان"، وغيرها.

وحرص عدد كبير من الجمهور اليوناني خلال الحفل، على التقاط الصور التذكارية مع نجمهم محمد رمضان.

كما ظهر الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو عُثر عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الحفل الذي أحياه في اليونان، وظهر فيه مع المجندة الإسرائيلية مايا زكريا، وقام فيه الأول باحتضان الأخيرة وهي ترقص على أغانيه وترتدي المايوه البكيني.

ونشرت فتاة إسرائيلية أخرى تُدعى جولي زكريا -وهي شقيقة المجندة الإسرائيلية مايا- مقطع فيديو من حفل محمد رمضان، حيث تواجدت «جولي» في الحفل، لكنها لم تظهر بوجهها في أي فيديو.

وظهر محمد رمضان، في مقطع الفيديو التي نشرته الإسرائيلية الثانية «جولي زكريا» وهو يحتسي الخمر بشراهة، ويتراقص مع فتيات البكيني على أغاني أجنبية، في نفس الشاطئ اليوناني الذي أحيى فيه رمضان الحفل المذكور.

وتشير مقاطع الفيديو التي تم نشرها عن حفل محمد رمضان على أحد شواطئ اليونان، وجود عدد ليس بالقليل من الإسرائيليين، ما أثار التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

قاسم كافي

قال المطرب التونسي قاسم كافي -خلال لقاء له في شهر فبراير 2022- بالبرنامج الإذاعي التونسي "نجوم"- إنه قام بالغناء في تل أبيب الإسرائيلية، أمام الجمهور الإسرائيلي، الذي أهداه علم الكيان الصهيوني.

وأضاف الراحل قاسم كافي -في اللقاء- أنه استقبل بترحاب من الإسرائيليين واحتفظ بالعلم الإسرائيلي وملابس تحمل ألوان علم الكيان الصهيوني تلقاها هدية خلال الحفل أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفنانين التونسيين زاروا إسرائيل في عهد الرئيس التونسي السابق.

وعلى خلفية تصريحات الراحل قاسم كافي السابقة، تشكلت موجة غضب تونسية ضده، بسبب إعلانه عن الحفل بهذه الطريقة السهلة، في ظل رفض كثير من التونسيين للتطبيع مع الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية العربية.

ودفع ذلك قاسم كافي إلى الاعتذار وتبرير ما فعله بأنه خطأ لا يتحمله أو يتحمله الفنانون التونسيون، بل يتحمله الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي كان يجبرهم على الغناء في إسرائيل، بحسب قوله، مؤكدًا أنه غنى هناك رغمًا عن أنفه.

صابر الرباعي

أما الفنان صابر الرباعي فظهر قبل أكثر من 3 سنوات مع ضابط إسرائيلي عربي، أثناء إحيائه حفل غنائي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكدت أخبار لقائه بذلك الضابط على نقطة حدودية إسرائيلية في خط سيره إلى مكان حفلته، لكن "الرباعي دافع عن ذاته، وأوضح أنه لم يكن يعلم أن هذا الشخص إسرائيليًا، والتقط تلك الصورة معه بعد أن أخبره أنه عربي ويحبه.

وشدد الرباعي على انتمائه العربي وانحيازه للقضية الفلسطينية، نافيًا عن نفسه كل التهم التي تشير إلى اتهامه بالتطبيع.

بسمة

فيما واجهت الفنانة بسمة هجومًا شديدًا بسبب مشاركتها في الجزء الثالث مسلسل "TYRANT" والمعروف عربيًا باسم "الطاغية" بعد تداول أخبار تفيد أن مخرج الفيلم إسرائيلي، لتنضم لقائمة النجوم المتهمين بالتطبيع مع إسرائيل.

وخرجت "بسمة" من ذلك المأزق بتأكيدها أن المخرج أمريكي الجنسية وليس إسرائيليًا، وتعرض للموقف نفسه الفنان خالد أبو النجا الذي يشاركها أيضًا في بطولة المسلسل.

عمرو واكد

وكان مسلسل "house of saddam" سببًا في اتهام الفنان عمرو واكد بالتطبيع بسبب عرض المسلسل على قناة إسرائيلية، علاوة على ذلك مشاركة في مسلسل من بطولة الممثل الإسرائيلي "نجال نأور".

ودافع" واكد" عن نفسه بأن التطبيع لم يعد تهمة، كما أن التطبيع معناه أن يقتنع الشخص بالأفكار الصهيونية.



أصالة نصري

كما أثارت المطربة السورية أصالة نصري جدلًا كبيرًا بعد زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن زيارة تلك الأراضي محظورة على السوريين من سلطاتهم خوفًا من التطبيع.

وكانت المرة الأولى التي تدخل فيها أصالة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2013، أثناء مشاركتها في "ليالي برك سليمان" ببيت لحم، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

أما المرة الثانية التي زارت فيها أصالة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت مع زوجها المخرج طارق العريان، اللذين زارا مدينة القدس المحتلة.

هند صبري

بينما دخلت أيضًا الفنانة التونسية هند صبري للأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي عام 2009 أثناء مشاركتها في الدورة الـ4 لمهرجان "القصبة" السينمائي الدولي، وردت "هند" على الهجوم عليها، قائلة إن كلمة التطبيع كلمة مضللة، وتقف ضدها لأنها تضر بفلسطين، مشيرة إلى أن القدوم إلى فلسطين يساهم بالإيجاب في كسر الحصار عن الفلسطينيين.

لطفي بوشناق

قام المطرب التونسي لطفي بوشناق بزيارة القدس المحتلة عام 2013، لتصوير فيديو كليب له هناك، الأمر الذي تطلب بالطبع حصوله على تصريحات من الكيان الصهيوني لزيارة القدس.