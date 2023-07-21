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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغاني مبهجة.. المطرب أبو يتحدث عن ألبومه الجديد.. فيديو

أبو
أبو

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار اسم شهرته.

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وتحدث المطرب "أبو"، عن ألبومه الجديد، قائلا: "أول تراك في الألبوم الجديد نزل"، لافتا: "الألبوم الجديد اسمه "فارق على الكل".

 

وأضاف: "أنا بحب كملحن أني ألحن أغاني مبهجة، لأن الأغاني المبهجة هي اللي بتدخل القلب حتى لو فيها كلام تقيل".

 

وأشار المطرب "أبو"،: "الألبوم الجديد هيكون فيه 7 أغاني، وتعاونت فيه مع ناس كتير جدا".

 

أبو المطرب ابو النجم الكوميدي الإعلامية شيرين سليمان شيرين سليمان

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