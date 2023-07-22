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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خمس نجوم.. الصحفيين تنظم رحلة إلى مدينة شرم الشيخ بفندق ايلاند فيو

صدى البلد

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين رحلة إلى مدينة شرم الشيخ في الفترة من الثلاثاء الموافق 1/8/2023  حتى الجمعة 4/8/2023  لمدة 4 أيام 3 ليالي بـ فندق ايلاند فيو خمس نجوم صف أول على البحر بمنطقة سوهو سكوير ويتميز الفندق بعدد من حمامات السباحة وشاطئ رملي ومنطقة ألعاب مائية .

وأوضحت اللجنة ان الانتقالات : ذهاب وعودة بأتوبيسات مكيفة حديثة والإقـــــــامة: إفطار وغداء وعشاء ومشروبات وسناكس طوال اليوم"أوبن بوفيه".

قيمة الاشتراك 

وقيمة الاشتراك : قيمة الاشتراك للفرد قبل الخصم 4250 ج في الغرفة الثنائية وتم دعم الرحلة ليصبح الاشتراك 3720 ج ، وهذا السعر لعضو النقابة واسرته فقط ( الاب – الام – الزوجة – الابناء ) ويسمح بدفع 50% من قيمة الرحلة والباقى يقسط على 3 شهور تخصم من البدل.

والطفل الأول حتى 12 سنة مجانا إقامة فقط بدون انتقالات والإقامة مع أسرته
والثاني حتى 6 سنوات مجانا إقامة فقط بدون انتقالات والإقامة مع أسرته
من عمر ٦ سنوات حتى 12 سنة قيمة الاشتراك 2325 ج والإقامة مع أسرته والمقعد الإضافي: للفرد في الأتوبيس 400ج ذهاب وعودة .
يبدأ الحجز يوم السبت الموافق 22/7/2023 بمجمع الخدمات بالدور الاول مع ضرورة احضار صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد.

الصحفيين رحلة شرم الشيخ فندق ايلاند فيو خمس نجوم

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