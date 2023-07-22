خمس نجوم.. الصحفيين تنظم رحلة إلى مدينة شرم الشيخ بفندق ايلاند فيو

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين رحلة إلى مدينة شرم الشيخ في الفترة من الثلاثاء الموافق 1/8/2023 حتى الجمعة 4/8/2023 لمدة 4 أيام 3 ليالي بـ فندق ايلاند فيو خمس نجوم صف أول على البحر بمنطقة سوهو سكوير ويتميز الفندق بعدد من حمامات السباحة وشاطئ رملي ومنطقة ألعاب مائية .

وأوضحت اللجنة ان الانتقالات : ذهاب وعودة بأتوبيسات مكيفة حديثة والإقـــــــامة: إفطار وغداء وعشاء ومشروبات وسناكس طوال اليوم"أوبن بوفيه".

قيمة الاشتراك

وقيمة الاشتراك : قيمة الاشتراك للفرد قبل الخصم 4250 ج في الغرفة الثنائية وتم دعم الرحلة ليصبح الاشتراك 3720 ج ، وهذا السعر لعضو النقابة واسرته فقط ( الاب – الام – الزوجة – الابناء ) ويسمح بدفع 50% من قيمة الرحلة والباقى يقسط على 3 شهور تخصم من البدل.

والطفل الأول حتى 12 سنة مجانا إقامة فقط بدون انتقالات والإقامة مع أسرته

والثاني حتى 6 سنوات مجانا إقامة فقط بدون انتقالات والإقامة مع أسرته

من عمر ٦ سنوات حتى 12 سنة قيمة الاشتراك 2325 ج والإقامة مع أسرته والمقعد الإضافي: للفرد في الأتوبيس 400ج ذهاب وعودة .

يبدأ الحجز يوم السبت الموافق 22/7/2023 بمجمع الخدمات بالدور الاول مع ضرورة احضار صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد.