إنبي يعلن اختفاء نجم الزمالك المعار

فتح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، النار على أحمد عيد لاعب الفريق المعار من الزمالك.



قال الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تربطني علاقة قوية جدا بنادي الزمالك، مثل كل أندية الدوري المصري، وعقدنا مع أحمد عيد الخاص بإعارته من الزمالك، اللاعب كان ماضي عليه، وكان المفروض في عقد منفصل مع نادي إنبي لاستمراره مع الفريق البترولي، لكن اللاعب كان بيماطل".



وأضاف: "إنبي كان سببا في ظهور أحمد عيد خلال الفترة الأخيرة لكن واضح إنه مربط مع الزمالك ومربط مع إنبي، وفجأة بعد عودته من المغرب، مجاش النادي".



واختتم: "أحمد عيد مخطط تخطيط معين، لأنه مش مجدد مع الزمالك واضح إنه عنده خطة تانية وعايز يكسب وقت عشان يبقى في يناير لاعب حر، وواضح إنه في دماغه الاحتراف برا".