باريس سان جيرمان يعرض كيليان مبابي للبيع

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان عرضت النجم الفرنسي كيليان مبابي للبيع، بعدما استبعدته من قائمة الفريق المتجهة إلى اليابان، في معسكر الإعداد للموسم الجديد، وذلك في ظل عدم رد اللاعب على عرض ناديه لتجديد عقده، ورغبة الفريق الفرنسي في بيعه قبل مغادرته في عام 2024 مجانًا، في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

وكتب رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باريس سان جيرمان عرض كيليان مبابي للبيع اليوم، فهو خارج قائمة الفريق لجولة الاستعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث قرر النادي استبعاده من معسكر اليابان».

وأضاف: «باريس سان جيرمان أرادوا إجابة من مبابي بشأن تجديد عقده أو الرحيل الآن، بحلول يوم 15 يوليو الماضي، لكن لم يخحدث أي شئ على الإطلاق».

وأكمل: «يشعر باريس سان جيرمان أن كيليان مبابي يريد المغادرة مجانًا في عام 2024، رغم عدم حدوث أي تواصل بين الطرفين رغم تصريحات رئيس النادي».

وأتم: «باريس سان جيرمان مقتنع بأن كيليان مبابي قد وافق بالفعل على شروط الانضمام إلى ريال مدريد، في عام 2024 بصفقة مجانية».

وأوضح الصحفي المعروف أن مسؤولي باريس يشعرون بالخيانة، بعدما كان مبابي قد أكد أنه لن يرحل عن الفريق مجانًأ، لكن الإدارة علمت أنه اتفق على الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.