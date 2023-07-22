عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتبطت به مباشرة.. محمد فائق يكشف كواليس معرفته بالرئيس جمال عبد الناصر

محمد فائق مع جمال
محمد فائق مع جمال عبد الناصر

روى محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، عن تفاصيل لقائه الأول و علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال محمد فائق، خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع عبر فضائية "ETC" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، إنه التقى بـ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإحدى الفرق التدريبية للارتقاء بدرجة النقيب، موضحا أن جمال عبد الناصر كان مشرف الفرقة التي ينتمي لها.

وأضاف، وزير الإعلام الأسبق أن "عبد الناصر" كان يقوم بتدريس علم التحركات له بالإضافة إلى عمليات الاستكشافات التي كانوا يقومون بها بمدينة الإسكندرية، معقبا: "كنا بنركب القطر و نتكلم لمدة ساعتين في كلام يختلف عن كلام المحاضرات"، ذاكرا بأنه خلال هذه الفترة كان شخص ثائر بشكل كبير.

ارتبط بجمال عبد الناصر مباشرة

وأشار، إلى أنه ليس له علاقة بتنظيم الضباط لكنه ارتبط بجمال عبد الناصر مباشرة، مؤكدا أن "عبد الناصر" كان على علم بارتباطه بتنظيمات أخرى.

كنت في رأس البر وقت الثورة

وتابع، أنه بيوم ثورة 22 يوليو 1952 لم يكن لديه علم بما سيُجرى، موضحا "كنت في أجازه في رأس البر"، و أنه جاء ليلتها بتعليمات من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصيا.
 

 

محمد فائق وزير الإعلام الأسبق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر الاسكندرية ثورة 22 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

1800 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

الشارة والتجديد.. 4 مطالب من أحمد فتوح في جلسة الزمالك

صراع بين الأهلي والزمالك لضم بن شرقي.. وقرار اللاعب مفاجأة

ترشيحاتنا

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

أهم الأخبار| دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء..تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب ..3 أزمات في حياة رامي جمال.. 10 فوائد لـ الفاصوليا البيضاء

إحسان الترك يوجه رسالة لـ محمد رمضان: بترجاك توفي بوعدك معايا| فيديو

يجب أن نحترمه.. رامي جمال يرد على منتقدي تصريحات محمد فؤاد بالسعودية

هل يجوز قراءة الكهف يوم السبت لمن نسيها أمس الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

مصير مأساوي لطفلة أمريكية من ذوي الهمم في حافلة مدرستها

تأجيل طرح فيلم Barbie في مصر وسط أنباء عن منعه من العرض|صور

الإيسيسكو تشارك في ورشة عمل دولية حول التعليم متعدد اللغات بأبيدجان|صور

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ