ارتبطت به مباشرة.. محمد فائق يكشف كواليس معرفته بالرئيس جمال عبد الناصر

روى محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، عن تفاصيل لقائه الأول و علاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال محمد فائق، خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع عبر فضائية "ETC" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، إنه التقى بـ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإحدى الفرق التدريبية للارتقاء بدرجة النقيب، موضحا أن جمال عبد الناصر كان مشرف الفرقة التي ينتمي لها.

وأضاف، وزير الإعلام الأسبق أن "عبد الناصر" كان يقوم بتدريس علم التحركات له بالإضافة إلى عمليات الاستكشافات التي كانوا يقومون بها بمدينة الإسكندرية، معقبا: "كنا بنركب القطر و نتكلم لمدة ساعتين في كلام يختلف عن كلام المحاضرات"، ذاكرا بأنه خلال هذه الفترة كان شخص ثائر بشكل كبير.

ارتبط بجمال عبد الناصر مباشرة

وأشار، إلى أنه ليس له علاقة بتنظيم الضباط لكنه ارتبط بجمال عبد الناصر مباشرة، مؤكدا أن "عبد الناصر" كان على علم بارتباطه بتنظيمات أخرى.

كنت في رأس البر وقت الثورة

وتابع، أنه بيوم ثورة 22 يوليو 1952 لم يكن لديه علم بما سيُجرى، موضحا "كنت في أجازه في رأس البر"، و أنه جاء ليلتها بتعليمات من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصيا.

