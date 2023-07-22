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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مانشيت يرصد زراعة الأرز بمحطة سخا.. مصر الأولي عالميا كأعلى إنتاجية

صدى البلد

قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة من محافظة كفر الشيخ، من داخل محطة سخا للبحوث الزراعية الأكبر في الشرق الأوسط، لمتابعة موسم زراعة الأرز في مصر.

وقال الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، إن الأرز محصول غذائي مهم لكل المصريين، وجرى الوصول إلى 5 طن للفدان في الفترة الأخيرة.

 

وأشار إلى أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأرز، وتحتل المركز الأول عالميا كأعلى إنتاجية بوحدة المساحة نتيجة الأصناف المصرية الحديثة، مبينا: "مصر تحتل مكانة مرموقة عالمية بمعدل إنتاج 6 ملايين طن من الأرز، ونسعى إلى تحويل مصر إلى مركز رئيسي للإنتاج والتسويق عالميا".
 

الأكبر فى الشرق الأوسط اكتفاء ذاتي من الأرز الإعلامي جابر القرموطي الشرق الاوسط المشروع القومي

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