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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء..تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب ..3 أزمات في حياة رامي جمال.. 10 فوائد لـ الفاصوليا البيضاء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

 

دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء

 

دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء في هذا اليوم المبارك الذي جعل الله عز وجل صيامه وعبادته تكفير ذنوب سنة كاملة ، لذا علينا الحرص على دعاء تاسوعاء وعاشورء للزوج والأبناء وللزوجة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» رواه ابن أبي شيبة والترمذي،هذا دليل على أهمية صيامه ، والأسرة هي بناء المجتمع وعلى رب الأسرة أن يجلعها متماسكة وحريصة على أمور دينها وملتزمة بها في جو يسوده الحب والمودة ، كما عليه الحرص على دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء في هذا اليوم المبارك وحثهم على صيامه.

 

 

تعالج فقر الدم وتجعلك تخسر الوزن الزائد.. 10 فوائد لـ الفاصوليا البيضاء

 

الفاصوليا البيضاء هي نوع من البقوليات الغنية بالمواد الغذائية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

 كشفت الدكتور سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات لموقع صدي البلد عن 10 فوائد للفاصوليا البيضاء تتمثل فيما يلي :

 

استمرار صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023

 

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

 

 

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم

 

هبطت أسعار الدواجن اليوم في مصر بشكل صادم وغير مسبوق ، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ من نوع الأمهات إلى 50 جنيها أو أقل في المزرعة اليوم لتباع للمواطنين بنحو 54 جنيها فيما فوق ، فيما هبط سعر كيلو البانيه من الدواجن البيضاء التسمين بنحو 75 جنيها مقارنة بأسعار قبل عدة أيام.

 

ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوب حليب؟.. 10 فوائد صحية تعرف عليها

 

الحليب هو مصدر غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات، ولذلك فإن له العديد من الفوائد الصحية. وإليك بعض فوائد الحليب التى كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس لـ صدى البلد.

 

السكر والبهاق والحرمان من الإنجاب.. 3 أزمات صحية في حياة رامي جمال

 

كشف الفنان رامي جمال عن معاناته من 3 أزمات صحية، وذلك في تصريحاته لبرنامج حبر سري، مع أسما إبراهيم التي أذيعت على مدار يومين. 

 

هل تتعاطى أسماك القرش المخدرات.. تحذير خطير من خبراء في أمريكا

 

حذر خبراء الحياة البحرية في أمريكا من أن أسماك القرش قبالة سواحل فلوريدا ربما تتغذي على المخدرات التي يلقيها المهربين بالمنطقة. 

 

1800 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الآلاف يوميا ، إذ يبحث عنها الراغبين في التداول سواء بالبيع أو الشراء ، وخاصة عند الشراء يبحث المشترون عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا.

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