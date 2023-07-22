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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السكر والبهاق والحرمان من الإنجاب.. 3 أزمات صحية في حياة رامي جمال

رامي جمال
رامي جمال

كشف الفنان رامي جمال عن معاناته من 3 أزمات صحية، وذلك في تصريحاته لبرنامج حبر سري، مع أسما إبراهيم التي أذيعت على مدار يومين. 

 

وقال رامي جمال إنه يعاني من مرض السكر، إلى جانب البهاق الذي أصيب به منذ فترة، وكاد أن يتسبب في تركه لمجال الفن والغناء إلى الأبد. 

 

ولكن الجديد في حياة رامي جمال، هو أنه يعاني من مشكلات تسببت في حرمانه من الإنجاب، ولكنه استقبل كل هذه الأزمات برضا وقبول شديد. 

 

 

وأكد رامي جمال في تصريحاته لبرنامج حبر سري، على أنه راض بقضاء الله، وطلب من زوجته الانفصال عنه لكنها تمسكت به وأكدت على أنها لا تريد الإنجاب على حساب حبها له. 

 

أعلن الفنان رامى جمال عن طرح اغنيتين جديدتين يوم 25 يوليو الجارى احتف بعيد ميلاد.

 

وكتب رامى جمال عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" يلا بينا، جهزوا أسئلتكم عشان أنا قررت يبقى في كل شهر يوم بنطلع فيه نتكلم سوا، وعندنا يوم ٢٥ اللي جاي عيد ميلادي، وقررت إني أنا اللي هديكم أغنيتين في نفس اليوم هدية إن شاء الله، تحبوهم إيه".

رامي جمال أسما إبراهيم أزمات صحية الفنان رامي جمال تطبيق انستجرام برنامج حبر سري

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