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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مورق وشهي.. طريقة عمل كروسان بالزبدة بعجينة العشر دقائق

طريقة عمل كروسان
طريقة عمل كروسان بالزبدة بعجينة العشر دقائق  

تعتبر طريقة عمل كروسان بالزبدة من المخبوزات الفرنسية الشهيرة ذات الرائحة الشهية، وهو يعتبر من الوصفات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تناولها على الإفطار، والتي يسهل تحضيرها.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كروسان بالزبدة بعجينة العشر دقائق، وهو من وصفات المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه للوصفة لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل كروسان بالزبدة بعجينة العشر دقائق

 

طريقة عمل كروسان بالزبدة بعجينة العشر دقائق


مقادير كروسان  بالزبدة بعجينة العشر دقائق :

للعجين:

5 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 كوب ماء دافئ

½ كوب زيت

رشة ملح

 

للوجه:

2 بيضة

¼ كوب حليب

سمسم محمص

 

طريقة كروسان بالزبدة بعجينة العشر دقائق :

_ نخلط الخميرة مع ربع كوب من الماء الدافئ وملعقة سكر، ونقلب المزيج حتى يتجانس.

_ نخلط 3 أكواب من الدقيق مع المتبقي من الماء والسكر، الملح ومزيج الخميرة، ونعجن المزيج جيداً حتى تتشكل لديكِ عجين طرية.

_ نعجن مغطاة جانباً لمدة 10 دقائق في مكان دافئ.

_ تضاف للعجينة باقي المكونات، ونعجنها جيداً ونتركها لمدة 5 دقائق.

_ نفرد جزء من العجينة على سطح العمل المرشوش بالدقيق، باستخدام الشوبك، حتى يصبح على شكل دائرة ثم نقسمها إلى مثلثات.

_ ندهن المثلثات بالزبدة ونلف برفق بدءاً من القاعدة حتى الرأس.

_ نشكل الكروسان على هيئة هلال ثم ندهن الوجه بالحليب والبيض، ثم نرش بالسمسم.

_ نخبز الكروسان في الفرن المسخن إلى 180 درجة مئوية، لمدة 15-20 دقيقة.

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