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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه المصري البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة.. الليلة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يلاقي سيراميكا كليوباترا، نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، نهائي بطولة كأس الرابطة.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يشارك فيها سيراميكا كليوباترا للنسخة، بعدما ودع نسخة الموسم الماضي من مرحلة دور المجموعات.

وفي هذه النسخة، نجح سيراميكا كليوباترا في أن يقصي سموحة بنتيجة 5-3 بعد التعادل 1-1 في ثمن النهائي.

وتخطى سيراميكا كليوباترا، عقبة البنك الأهلي بنتيجة 4-2 بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3 بعد التعادل دون أهداف.

في المقابل صعد المصري إلى دور 16 بعد قرار الأهلي بالانسحاب من البطولة.

وتخطى المصري عقبة الإسماعيلي في ربع النهائي 2-0، ثم جرد فيوتشر من اللقب في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين دون أهداف.

وكانت النسخة الأولى لكأس الرابطة في الموسم الماضي، قد فاز بلقبها فيوتشر على حساب غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية.

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سيراميكا كليوباترا يواجه المصري البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة.. الليلة

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