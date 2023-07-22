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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل غرقا بـ ترعة الإسماعيلية فى الخانكة بالقليوبية

غريق
غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة عامل، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهلية المتوفي وشهود الواقعة.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق في ترعة الإسماعيلية أمام كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وكذلك قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو "م س ش"، 21 سنة، عامل، مقيم منطقة كفر حمزة دائرة مركز الخانكة، حيث تبين أنه نزل للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهلية المتوفي وشهود الواقعة.

القليوبية مديرية أمن القليوبية الإنقاذ النهرى ترعة الاسماعيلية الخانكة

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