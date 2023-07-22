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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية البولندية تستدعي السفير الروسي في وارسو على نحو عاجل بسبب بوتين

بوتين
بوتين

أصدرت وزارة الخارجية البولندية اليوم السبت استدعاءً "عاجلة" للسفير الروسي احتجاجا على ما وصفته وارسو بـ "التصريحات الاستفزازية" للرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

كان بوتين قد اتهم وارسو امس الجمعة بامتلاكها طموحات إقليمية في غرب أوكرانيا ، وهو ادعاء روسي متكرر كثيرًا ، وكذلك من بيلاروسيا ، الحليف الوثيق لموسكو التي وعد بوتين يوم الجمعة بحمايتها من هجوم محتمل.

وادعى بوتين أيضًا، أثناء الإشراف على اجتماع مجلس الأمن القومي، أن الأراضي الغربية البولندية كانت "هدية" بعد الحرب العالمية الثانية من الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي إن استدعاء السفير الروسي، جاء عقب "التصريحات الاستفزازية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وكذلك (بعد) التهديدات وغيرها من الأعمال العدائية من جانب الاتحاد الروسي فيما يتعلق ببولندا وحلفائنا".

زأعلن جابلونسكي أن "الحدود بين الدول لا يمكن المساس بها تمامًا وبولندا تعارض أي نوع من المراجعة لها".

وبعد تعليقات بوتين ، غرد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أن "ستالين كان مجرم حرب مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من البولنديين" أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية.

وقال جابلونسكي إن تصريحات بوتين كانت "محاولة لتبرئة مجرم الحرب ستالين من قبل مجرم حرب آخر هو بوتين اليوم".

وشهدت تسوية ما بعد الحرب بعد عام 1945 تحرك بولندا الحالية حوالي 300 كيلومتر (185 ميل) غربًا مقارنة بحدود ما قبل الصراع.

وشهدت تلك التسوية تمسك الاتحاد السوفيتي بقطع كانت أجزاء من بولندا ضمتها موسكو عام 1939 بينما حصلت بولندا على أراض كانت جزءًا من ألمانيا.

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