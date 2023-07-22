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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية دون خسائر بالأرواح

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة عزبة البقوشي دائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية دون أي إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمنطقة عزبة البقوشي بدائرة قسم شرطة الخصوص.


وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمنطقة عزبة البقوشي دائرة القسم.


ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة.

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