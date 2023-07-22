بالأسماء.. الزمالك يطيح بـ 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، رحيل 3 لاعببن عن نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الراحلون عن الزمالك بشكل مؤكد حتى الآن سامسون وأحمد بلحاج ومحمود شبانة".

مهيب عبد الهادي



الزمالك يستعد للبطولة العربية

في سياق آخر، استأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.