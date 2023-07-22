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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. الزمالك يطيح بـ 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، رحيل 3 لاعببن عن نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الراحلون عن الزمالك بشكل مؤكد حتى الآن سامسون وأحمد بلحاج ومحمود شبانة".

مهيب عبد الهادي 

 


الزمالك يستعد للبطولة العربية

 

في سياق آخر، استأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

الزمالك الميركاتو الصيفي نادي الزمالك مهيب عبد الهادي سامسون

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