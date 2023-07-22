البداية بـ 3 لاعبين .. الكشف عن معالم قائمة الراحلين عن الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قائمة اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم الحاجة إليهم في الموسم الجديد.

وكتب مهيب عبر حسابه علي فيسبوك "الراحلون عن الزمالك بشكل مؤكد حتى الآن سامسون وأحمد بلحاج ومحمود شبانة"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة 28 يوليو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو في تمام الساعة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.