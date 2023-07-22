حريق هائل يخرج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية

قالت السلطات اليونانية إن حريقًا هائلًا اندلع بشكل خارج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية يوم السبت ، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة.

قال مسؤول في خفر السواحل إن سفن خفر السواحل وأكثر من 20 قاربا خاصا شاركت في عملية لإجلاء نحو ألف شخص من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

ويكافح رجال الإطفاء ، مدعومين بقاذفات القنابل المائية الجوية وتعزيزات من سلوفاكيا ، في مواجهة موجات جديدة من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام وأججتها الرياح العاتية.

احترق الحريق مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه فى منطقة جبلية يوم الثلاثاء. دمرت ثلاثة فنادق في قرية كيوتاري الساحلية يوم السبت ، بحسب وكالة أنباء أثينا.

حذرت سلطات الحماية المدنية من مخاطر اندلاع حرائق غابات في رودس ومناطق أخرى في اليونان يوم الأحد ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) وسط موجة حر.

تنتشر الحرائق في اليونان ، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافًا والرياح حولت البلاد إلى بؤرة حرائق غابات ساخنة في السنوات الأخيرة. حذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الشديدة الحالية حتى نهاية الشهر.