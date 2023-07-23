عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة الأباجية يستغيثون من انقطاع مياه الشرب

صدى البلد

يعاني سكان منطقة الأباجية التابعة لمحافظة القاهرة ، من استمرار انقطاع المياه، وتعطل جميع أنشطتهم اليومية.

يقول المواطن حاتم علي ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو من انقطاع مياه الشرب بمنطقة الأباجية التابعة لمحافظة القاهرة ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، والنظافة الشخصية"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

وأضاف: انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين سكان المنطقة، بسبب انقطاعها دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.


وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه، وحصولنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة”.

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة التي تحملنا عبئ فوق أعباء الحياة والتخفيف عنهم، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استمرار انقطاع المياه الالتزام بالنظافة الشخصية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه باستمرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

مفاجأة لم تحدث منذ شهور|أسعار الذهب وعيار21 بعد شراء المصريين 80 طن

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

صدمة كبيرة.. إنجي المقدم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

لاعب الزمالك الحالي وقع للأهلي.. مفاجآت وأزمات الأبيض بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس.. وفاة والد الفنانة مي كساب .. تفاصيل تعرض إنجي المقدم للتحرش

أخبار السيارات | أرخص سيارة "زيرو" في مصر "اعرف بكام".. سعر كيا سبورتاج موديل 2024 .. أسعار سيارات فيات في مصر موديلات 2023

عالم أزهري: حالتان ينتظر فيهما الرجل انتهاء عدة طليقته ليتزوج

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 23 - 7 - 2023

السجن المؤبد عقوبة الهجوم على الأماكن الأثرية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية بالقانون

توك شو.. أحمد موسى يهنئ أبو العينين بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة ومفاجأة من الأرصاد للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ