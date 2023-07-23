عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية العزازي بالشرقية يشكون من انقطاع الكهرباء المتكرر

صدى البلد

استغاث أهالي قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة مفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.

قال المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، فى رسالته: “نعانى نحن أهالى قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية من انقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة منذ عدة أيام ما يؤدي لكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل انتشار الفيروسات  للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض”.

 

وأضاف: “انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات ما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية”.


وناشد أهالي القرية، المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى.

اقرأ أيضا:

أهالي عرب مطير في أسيوط يشكون كثرة انقطاع الكهرباء وتعرض الأجهزة للتلف


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انقطاع التيار الكهربائى انقطاع الكهرباء انتشار الفيروسات شركة توزيع الكهرباء محافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

تأجيل صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. أعرف الموعد الجديد

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

اللاعيبة زهقت.. شوبير يكشف كواليس من داخل معسكر الأهلي

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

ترشيحاتنا

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن الصفقات الصيفية

ألقاه الرئيس السادات.. تعرف على نص البيان الأول لثورة 23 يوليو

قرار عاجل بشأن محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

استعدادا لباريس.. المنتخب الأولمبي يتلقي عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواي وديا

السيسي: الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة للأجيال القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

مين يقدر ياكلها.. سر إنتاج الجبنة الشيدر السوداء من الفحم

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ