سكان شارع مسجد الرحمن بالبساتين يستغيثون من إزعاج مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات

طالب سكان شارع مسجد الرحمن، المتفرع من شارع أحمد زكى قسم البساتين في محافظة القاهرة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بنقل مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات من داخل الكتلة السكنية رفقا بالسكان.

وتقول أماني محمد في رسالتها: “تقدمت بشكوى رسمية لرئاسة حي البساتين، وأيضا عن طريق الصفحة الخاصة بالحي، ومضمون الشكوى أن أحد الأشخاص لديه مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات والمقيم فى (1 مسجد الرحمن المتفرع من شارع أحمد زكى قسم البساتين)، حيث إن المذكور فتح هذا المركز بدون ترخيص وغير مسجل فى السجل التجاري، وأيضا متهرب من الضرائب، وهذا المركز أو الورشة المواد المستخدمة فيه قابلة للاشتعال، حيث تشمل زيوتا وكيروسين ومياه نار وغيرها من المواد القابلة للاشتعال وخطيرة على المبنى والمباني المجاورة”.

وأضافت أن السكان الموجودين فى المبنى قدموا عدة شكاوى ضده في حي البساتين، ولكن دون فائدة.

وناشدت المسئولين النظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث إن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.