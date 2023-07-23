عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع مسجد الرحمن بالبساتين يستغيثون من إزعاج مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات

صدى البلد

طالب سكان شارع مسجد الرحمن، المتفرع من شارع أحمد زكى قسم البساتين في محافظة القاهرة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بنقل مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات من داخل الكتلة السكنية رفقا بالسكان.

 

وتقول أماني محمد في رسالتها: “تقدمت بشكوى رسمية لرئاسة حي البساتين، وأيضا عن طريق الصفحة الخاصة بالحي، ومضمون الشكوى أن أحد الأشخاص لديه مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات والمقيم فى (1 مسجد الرحمن المتفرع من شارع أحمد زكى قسم البساتين)، حيث إن المذكور فتح هذا المركز بدون ترخيص وغير مسجل فى السجل التجاري، وأيضا متهرب من الضرائب، وهذا المركز أو الورشة المواد المستخدمة فيه قابلة للاشتعال، حيث تشمل زيوتا وكيروسين ومياه نار وغيرها من المواد القابلة للاشتعال وخطيرة على المبنى والمباني المجاورة”.

 

وأضافت أن السكان الموجودين فى المبنى قدموا عدة شكاوى ضده في حي البساتين، ولكن دون فائدة.

 

وناشدت المسئولين النظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث إن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

 

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

السجل التجاري الكتلة السكنية داخل الكتلة السكنية مركز لتشحيم وتغيير زيت السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

فيوتشر يصدم الأهلى بقرار ناري بشأن صفقة الموسم

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

بعد ساعات من خطبتها.. لغز سقوط عروس بولاق الدكرور من بلكونة غرفة نومها

ترشيحاتنا

نادِ إنجليزي يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد

الإمارات تتصدر المساعدات الدولية لمواجهة أزمة الهجرة بـ 100 مليون دولار

دعاء الفرج والخروج من الهم.. وعبادتان تفتح الأبواب

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

يزيد بن معاوية..هل الحب سبب في أزمته مع الحسين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

أحلى حاجة في مصر| 14 نوعا من المانجو تُزين الأسواق .. والكيلو يقل عن 15 جنيهًا

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

فيديو

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ