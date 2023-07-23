معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يستحق التتويج بـ كأس الرابطة

أبدى معتز البطاوي، المدير الرياضي لفريق سيراميكا كليوباترا، سعادة غامرة بتتويج فريقه باللقب الأولى في تاريخه والذي جاء على حساب المصري البورسعيدي.

وقال معتز البطاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن سيراميكا كليوباترا يستحق التتويج ببطولة كاس الرابطة بعد المستوى المميز الذي حققه على مدار البطولة وبخاصة المباراة النهائية .

وتابع البطاوي، بأن بطولة كأس الرابطة ستكون بمثابة عودة الفريق إلى مساره الصحيح، وبداية منافسته على الألقاب، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على الظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد.