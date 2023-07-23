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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فعاليات متنوعة بثقافة الجيزة احتفالا بالعام الهجري الجديد

صدى البلد

احتفى فرع ثقافة الجيزة بالعام الهجري الجديد، من خلال تقديم عدة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

من الفعاليات احتفالية نظمها الفرع بالتعاون مع منطقة الجيزة الأزهرية، وشهدها المعهد الأزهري بمدينة الشيخ زايد، وتغنت خلالها فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي، بباقة من أجمل الأغاني الوطنية والدينية منها "طلع البدر علينا، قمر سيدنا النبي، يا بلادي، الرضا والنور" بقيادة الفنانة زينب ابراهيم، أعقب ذلك فقرة فنية للغناء والإنشاد الديني لمواهب المعاهد الأزهرية.

وقدم الشيخ أحمد النادي مدير عام الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية، محاضرة بعنوان "هجرة النبي" متناولا خلالها تفاصيل هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، وموضحا الهدف الأساسي للهجرة، وهو حماية الدعوة إلى دين الله، واستكمال نشر الرسالة في أرض تكفل حرية العقيدة، وتضمن الأمن للمسلمين، وأشار "النادي" إلى الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة، والسياسة الحكيمة التي اتبعها رسول الله لوضع دستور المدينة الذي كفل للجميع حقوقهم وواجباتهم على اختلاف دياناتهم.

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ولتنمية المهارات الإبداعية لدى طلبة المعهد، قدمت د.أماني الشيخ، محاضرة تذوق فني عن الطين الأسواني وخصائصه واستخداماته في صناعة الخزف، تخللتها ورشة عملية للتشكيل بالطين الأسواني باستخدام طريقة الحبال والضغط لعمل تكوينات إبداعية مختلفة، بجانب ورشة اشغال يدوية لتعليم صناعة الحلي باستخدام الخرز الملون وقطع الإكسسوار، بمشاركة د. دينا مغيث، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية، للتعبير عن الهجرة النبوية الشريفة من خلال الرسم والتلوين، بجانب مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى، بإشراف ولاء محمود.

جاء ذلك بحضور د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، ومحسن عبد الحميد مدير رعاية الطلاب بمنطقة الجيزة، وسوزان حلاوة مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية الأزهرية، والعديد من عمداء المعاهد الأزهرية بالشيخ زايد للبنين والفتيات.

واستمرارا للفعاليات التي يقدمها الفرع بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بالعام الهجري الجديد، عقد نادي أدب بيت ثقافة الصف أمسية ثقافية بعنوان "طلع البدر علينا" تضمنت ندوة تحدث خلالها الشيخ محمد جمال تمام عن العديد من الأحداث التي مرت على الأمة الإسلامية، وشكلت تحولا مفصليا في التاريخ الإسلامي، وفي مقدمتها الهجرة النبوية، وأوضح الشيخ محمد البحيري القيم الأخلاقية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها التضحية والإخاء والإيثار والتعفف، واختتمت الأمسية بمساجلات شعرية لأعضاء نادي الأدب، أدارها الشاعر حجاج محمد حجاج رئيس نادي أدب الصف.

وفي السياق ذاته شهدت عدة مواقع أخرى تابعة لفرع ثقافة الجيزة عدة لقاءات وفعاليات متنوعة منها بمكتبة بولاق الدكرور تحت عنوان "مكارم الأخلاق" قدمتها منار عبد التواب، وفي قصر ثقافة الحي السادس من أكتوبر، وبالتعاون مع أوقاف الجيزة، قدم الشيخ ربيع مرزوق محاضرة بعنوان "دروس من وحي الهجرة النبوية"، كما نفذت المواقع الثقافية مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، للتعبير عن العام الهجري الجديد، منها مكتبة البحر الأعظم، مكتبة الشيخ زايد، مكتبة السلام، بيت ثقافة المتانيا، مكتبة الصف، مكتبة دور التربية، مكتبة سقارة.

ثقافة الأغاني الوطنية الهجرة النبوية العامة لقصور الثقافة العام الهجري الجديد المعاهد الأزهر

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