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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تشارك بأحدث إصداراتها في معرض بورسعيد السادس للكتاب

صدى البلد

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وينطلق مساء اليوم الأحد، أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد.

تتنوع العناوين التي تشارك بها الهيئة في المعرض والتي تتخطى 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر بها كافة، ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن قصور الثقافة تحرص على المشاركة في جميع المعارض التي تنظم بالقاهرة والمحافظات في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى الوصول بإصداراتها ومنتجاتها إلى الجمهور المصري في ضوء العدالة الثقافية وبرامج عمل وزارة الثقافة، وفي إطار التعاون البناء مع جميع هيئات وقطاعات الوزارة لنشر المعرفة والوعي بين جموع المواطنين.

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وأضاف "البسيوني" أن الهيئة تشارك في المعرض أيضا بمجموعة من عروض الكورال والفنون الشعبية ومسرح العرائس والورش الفنية للأطفال ضمن النشاط المخصص للطفل بالمعرض، ومن المقرر أن يشهد المعرض تنظيم زيارة لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات من حي القابوطي ببورسعيد، استمرارا للفعاليات المكثفة في ضوء التوجيهات الرئاسية وخطة وزارة الثقافة لتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل.

ومن الإصدارات التي تشارك بها الهيئة كتاب "بيان للمسرح الشعبي" لأبو العلا السلاموني، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وكتاب "دوستويفسكي حياته وإبداعه" ترجمة د. سامية سليم، ورواية "نحن" ليفجيني زامياتين ترجمة نبيل رشوان، وكتاب "سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين، وكتاب "مصر والثورات الصناعية" د. مصطفى جودة، ومجموعة "ذئاب مارقة" للكاتب سمير الفيل، و"العلمانية وبؤسها" د. منى أبو سنة، "وخصائص النص المعد للأوبريت في عصر سيد درويش" د. مصطفى سليم، و"التصوير الجداري تاريخ وتقنية" د. محمد سالم، وغيرها.

كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب "الهوية" ومنها "الجامعة والمجتمع الجديد" د. لويس عوض، و"تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن 19" د. علي الجريتلي، والعهد البرلماني في مصر من الصعود إلى الانهيار" د. علي الدين هلال، و"الكتابة التاريخية من منظور المواطنة" د. سمير مرقص، و"حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، و"الأقباط والقومية العربية" أبو سيف يوسف، "ومصر للمصريين" لألكسندر شولش وترجمة رءوف عباس، وتشارك بمجموعة كتب طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي إضافة إلى إصدارات روائع المسرح العالمي.

ومن سلسلة "الذخائر" "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "والبديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، و"شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون، ومن ذاكرة الكتابة "سعد زغلول.. دوره في السياسة المصرية حتى 1914" د. عبد الخالق لاشين، إضافة إلى سلاسل "الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال.

يشرف على تنظيم مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، والإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث سبق للهيئة المشاركة بأكثر من معرض خلال العام الحالي بخلاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها معرض فيصل للكتاب ومعرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة، ومعرض الأوبرا الثاني للكتاب، في سياق التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، ومعرض الكتاب بسمالوط المنيا، بخلاف المعارض التي تنظمها الهيئة بمواقعها ومنها معرض الكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي، وتشهد الفترة المقبلة عددا من المعارض المحلية داخل مواقع الهيئة بالمحافظات ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني العدالة الثقافية قطاعات وزارة الثقافة معرض بورسعيد للكتاب

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