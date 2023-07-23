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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

صدى البلد

أثبتت الدراسات أن ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح من أهم العادات الصحية للرجل والمرأة، وأن تكرار ممارسة العلاقة 3 مرات في الأسبوع يعمل على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى ما سبق فإن ممارسة العلاقة الزوجية صباحًا تعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال، وفقًا لـ"we.wez".

 

وقد  تعمل هذه العملية على تحسين نوعية الحيوانات المنوية، وبالتالي زيادة فرص حدوث الحمل.

وتعمل ممارسة تلك العلاقة صباحًا على تقليل الغثيان عند المرأة الحامل، لأن هرمون التستوستيرون عند الرجال يكون في أعلى مستوياته في الصباح، وبالتالي فإن فترة ممارسة العلاقة الحميمة في الصباح تكون أفضل، مقارنة بالأوقات الأخرى من النهار.

وممارسة هذه العلاقة تعمل على زيادة إنتاج الأجسام المضادة، وبالتالي فهي تحسن من صحة جهاز المناعة عند الإنسان، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تحسين صحة الأظافر والجلد والشعر.

جدير بالذكر أن ممارسة العلاقة الحميمة صباحًا تعمل على تقليل فرصة الإصابة بالإنفلونزا والبرد، وممارسة هذه العلاقة الجنسية تعمل على تقليل الإجهاد، وتساعد على تحقيق الاسترخاء أيضًا، كما أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية في جسم الإنسان.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن ممارسة العلاقة الحميمة صباحًا تؤدي إلى تخفيض ضغط الدم المرتفع، كما أنها تعمل على مقاومة الاكتئاب أيضًا، وأخيرًا تعمل على تخليص الفم من الرائحة الكريهة التي قد تصاحبه صباحًا.

 

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