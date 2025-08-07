قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
توك شو

ماعندوش غير حساب واحد .. رشوان توفيق يكشف عن موقفه من السوشيال ميديا

رشوان توفيق
رشوان توفيق
محمد البدوي

 أعرب الفنان رشوان توفيق عن شكره وامتنانه لله على النعم التي أنعم بها عليه، متمنيًا أن يمنحه الله العزم والقوة، مؤكدًا أنه طوال حياته يشعر بالتقصير في شكره، لكنه يظل متمسكًا بالعبادة الصادقة والنية الطيبة هذا الحديث يعكس عمق الروحانية التي يحملها الفنان في قلبه، إلى جانب مسيرته الفنية الطويلة.

وتحدث الفنان رشوان توفيق في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن تفاصيل طفولته وعلاقته بأشقائه، موضحًا أن روابط المحبة والترابط بينه وبين إخوته كانت قوية ومتماسكة منذ الصغر.

وأضاف توفيق أن العلاقة مع شقيقه عفت كانت الأوثق، مشيرًا إلى أنه يعتبر أولاد شقيقه بمثابة أولاده، مما يعكس مدى عمق العلاقة الأسرية والمحبة التي تربطهما.

وتابع أن جيله هو جيل «البراءة والشرف»، واصفًا إياه بالمحظوظ لأنه نشأ في زمن لم تكن فيه التأثيرات السلبية التي يشهدها الجيل الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لا يتابع هذه الوسائل ويكتفي بوجود حساب بسيط على مواقع التواصل دون التعمق في تفاصيلها، معبرًا عن قناعته بفضل الزمن الذي عاش فيه.

وعن بداياته الفنية، استذكر رشوان دوره في فيلم «جريمة في الحي الهادئ» الذي أهداه جائزة التمثيل، مؤكداً أن هذا الدور كان من أبرز محطات حياته الفنية.

كما تحدث عن تجاربه الفنية مع زميلته الراحلة زيزي، واصفًا تلك المرحلة بأنها مليئة بالحيوية والنشاط، حيث كان يؤدي أدوارًا تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وشغفًا كبيرًا بالفن.

رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق بسمة وهبة السوشيال ميديا أعمال رشوان توفيق

