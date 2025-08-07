قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رشوان توفيق: محظوظ بنشأتي في زمن لم تكن فيه التأثيرات السلبية الحالية

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق
محمد البدوي

تحدث الفنان رشوان توفيق، عن تفاصيل طفولته وعلاقته بأشقائه، موضحًا أن روابط المحبة والترابط بينه وبين إخوته كانت قوية ومتماسكة منذ الصغر.

وأضاف توفيق، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن العلاقة مع شقيقه عفت كانت الأوثق، مشيرًا إلى أنه يعتبر أولاد شقيقه بمثابة أولاده، مما يعكس مدى عمق العلاقة الأسرية والمحبة التي تربطهما.

التأثيرات السلبية

وتابع أن جيله هو جيل «البراءة والشرف»، واصفًا إياه بالمحظوظ لأنه نشأ في زمن لم تكن فيه التأثيرات السلبية التي يشهدها الجيل الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لا يتابع هذه الوسائل ويكتفي بوجود حساب بسيط على مواقع التواصل دون التعمق في تفاصيلها، معبرًا عن قناعته بفضل الزمن الذي عاش فيه.

وعن بداياته الفنية، استذكر رشوان دوره في فيلم «جريمة في الحي الهادئ» الذي أهداه جائزة التمثيل، مؤكداً أن هذا الدور كان من أبرز محطات حياته الفنية.

كما تحدث عن تجاربه الفنية مع زميلته الراحلة زيزي، واصفًا تلك المرحلة بأنها مليئة بالحيوية والنشاط، حيث كان يؤدي أدوارًا تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وشغفًا كبيرًا بالفن.

وفي رسالة مؤثرة لنفسه الصغير، أعرب رشوان عن شكره وامتنانه لله على النعم التي أنعم بها عليه، متمنيًا أن يمنحه الله العزم والقوة، مؤكدًا أنه طوال حياته يشعر بالتقصير في شكره، لكنه يظل متمسكًا بالعبادة الصادقة والنية الطيبة هذا الحديث يعكس عمق الروحانية التي يحملها الفنان في قلبه، إلى جانب مسيرته الفنية الطويلة.

